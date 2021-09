Lideranças cearenses pró-Bolsonaro participam de manifestações nesta terça

As manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acontecem em todo o Brasil durante a manhã deste dia 7 de setembro. Os atos contam com participações de apoiadores políticos do chefe do Executivo nacional.

Na Praça Portugal, no bairro Aldeota, onde manifestantes a favor do presidente estão reunidos, o deputado estadual Delegado Cavalcante (PTB) conversou com O POVO sobre as pautas defendidas no ato.

"Nós queremos justiça. Nós queremos uma justiça sem politicagem, queremos uma justiça para os bolsonaristas, para aqueles que não se manifestam politicamente, para a oposição, para o PT e para todo mundo", destaca o deputado.

De acordo com Cavalcante, os manifestantes pedem uma justiça "sem politicagem", eles acreditam que uma suposta parcialidade do Poder Judiciário está prejudicando o país.

"Queremos uma justiça que não se envolva com a política partidária, que ela não tenha, dentro dos tribunais, gente colocada por políticos, senão vai ter lado", completa.

O parlamentar destacou, ainda, que os atos visam ser pacíficos. "Não queremos guerra, nós queremos paz. Estamos solicitando ao poder público que seja justo com todo mundo, com o Bolsonaro e com a oposição, nós queremos decisões justas", relata.

Ele destaca, ainda, que atos em prol do presidente devem ser realizados em outras localidades do Ceará como na Serra da Ibiapaba, no Vale do Jaguaribe e no Cariri.

Outro parlamentar que participou dos atos realizados na Praça Portugal foi o deputado federal Capitão Wagner (Pros). Pelas redes sociais, Wagner registrou parte de sua trajetória até as manifestações que acontecem no bairro Aldeota. Apoiadores do parlamentar aproveitaram o momento para demonstrarem apoio ao político.

Outra figura da política cearense que utilizou as redes sociais para apoiar os atos deste dia 7 de setembro foi o deputado estadual André Fernandes (Republicanos). Mesmo sem estar em Fortaleza, Fernandes garantiu presença nos atos que ocorrem na avenida Paulista, em São Paulo.

