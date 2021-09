Moraes determina o bloqueio das redes sociais do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio

O blogueiro é alvo do Supremo Tribunal Federal no inquérito dos atos antidemocráticos. Ele divulgou declarações do caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, foragido desde sexta-feira, 3

O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio teve a sua conta do Twitter e o seu canal do YouTube bloqueados no Brasil por um mandado judicial expedido neste domingo, 6, após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Atualmente cumprindo pena em regime domiciliar, ele é alvo da Corte no inquérito dos atos antidemocráticos.

Esuatáquio já foi preso a mando de Moraes. Recentemente, ele divulgou declarações do caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, foragido desde sexta-feira, 3. Eustáquio está na Cidade do México e suas contas foram bloqueadas apenas no Brasil.

No dia 11 de maio, Eustáquio afirmou em depoimento ao Ministério Público do Distrito Federal, em 11 de maio, ter sido torturado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Ele chegou a ser solto por determinação de Moraes, porém, teve restrições à sua circulação decretadas.

O blogueiro está proibido de deixar o Distrito Federal e deverá manter distância de pelo menos um quilômetro da Praça dos Três Poderes e das residências dos ministros do Supremo. Eustáquio também não poderá usar redes sociais nem manter contatos com pessoas investigadas.

Também investigadas por instigar os atos do 7 de Setembro contra o STF, outras pessoas tiveram seus canais bloqueados, entre elas o blogueiro Wellington Macedo. O jornalista cearense foi um dos alvos da operação realizada pela Polícia Federal no dia 20 de agosto. Macedo publicou declarações do cantor Sérgio Reis, outro alvo da PF, em que o cantor afirmava que o País teria problemas caso as solicitações do artista não fossem atendidas. O blogueiro foi preso na última sexta-feira.

