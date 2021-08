Jornalista de Sobral apoiador de Bolsonaro é alvo de operação da PF contra Sérgio Reis

Faleceu nesta quinta-feira, 19, o mestre em economia, José de Freitas Uchôa, responsável pela implantação do Sistema Nacional de Emprego no Ceará (Sine/CE). Ao longo da sua trajetória profissional, também foi o representante do Nordeste na Coordenação Nacional do Programa, no Ministério do Trabalho, entre os anos de 1985 a 1997, e ocupou o cargo de secretário de secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, na gestão de Luizianne Lins (PT).

No Ceará, José de Freitas permaneceu como coordenador do Sine, da sua criação, em 1976, até agosto de 1997. Na gestão do governador Lúcio Alcântara, José de Freitas foi condecorado com a Medalha José Pompeu de Souza Brasil - Mérito de Educação Profissional.

Nesta sexta-feira, 20, o SINE/IDT divulgou nota de pesar destacando que o economista era um defensor incansável das políticas públicas de emprego no Ceará para a inserção do trabalhador.

"O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho não teria se constituído e se firmado como instituição executora de políticas públicas do trabalho, no Ceará e pelo Brasil afora, se não fosse o legado acumulado pela experiência de construção do SINE-CE, no período de 1977 a 1997. A formação deste imensurável patrimônio imaterial, incorporado pelo IDT, contou com o talento e a contribuição inestimável de José de Freitas, a quem o IDT estima o mais profundo reconhecimento e gratidão".





