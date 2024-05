Mulher é encontrada nua e com marcas de espancamentos em Pedra Branca

Uma mulher de 34 anos foi encontrada foi encontrada nua, com marcas de espancamentos e indícios de violência sexual em uma via da localidade de Sítio Boa Esperança, em Pedra Branca, no Sertão Central do Estado. O caso ocorreu na manhã dessa segunda-feira, 20.

O suspeito do crime, Denildo de Oliveira, de 19 anos, confessou o crime e foi preso ainda em estado de flagrante. Conforme depoimento de testemunhas, na noite anterior, os dois haviam saído juntos de um forró no distrito de Mineirolândia e, desde então, a vítima não havia sido mais vista.



Por volta das 6h40min, ela foi encontrada por populares. Conforme policiais militares, a vítima apresentava graves hematomas na cabeça, face e tórax. Uma familiar dela descreveu que a mulher tinha lesões de mordidas no braço e na barriga. A testemunha também disse que a vítima não conseguia falar nada acerca do ocorrido.