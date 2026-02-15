Obama afirma que ETs existem, mas nega aliens na Área 51

Obama afirma que ETs existem, mas nega aliens na Área 51Ex-presidente dos EUA diz que extraterrestres existem, mas descarta que sejam mantidos em segredo pelo governo
Em uma declaração que já repercute globalmente, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que acredita na existência de vida extraterrestre, mas descartou a ideia de que o governo norte-americano abrigue ou esconda alienígenas na chamada Área 51, instalação militar no deserto de Nevada que há décadas alimenta teorias conspiratórias.
Em entrevista, neste sábado, ao apresentador Brian Tyler Cohen, Obama foi questionado diretamente sobre a existência de vida fora da Terra. O ex-chefe de Estado respondeu de forma curta e direta: “Eles são reais, mas eu não os vi”, afirmando acreditar na possibilidade de vida extraterrestre, embora não tenha evidências concretas.
Na mesma resposta, reforçou que não há registros oficiais ou conhecimento dele sobre aliens sendo mantidos na Área 51.
“Não existe nenhuma instalação subterrânea, a menos que haja uma enorme conspiração que tenha escondido tudo até mesmo do presidente dos Estados Unidos”, afirma Barack Obama.
Ao ser questionado sobre qual foi a primeira grande questão que ele quis responder ao assumir o cargo em 2009, ele respondeu sorrindo: “Onde estão os alienígenas?”, ressaltando o mistério que ainda envolve o tema.