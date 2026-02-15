Obama afirma que ETs existem, mas nega aliens na Área 51

Ex-presidente dos EUA diz que extraterrestres existem, mas descarta que sejam mantidos em segredo pelo governo

Em uma declaração que já repercute globalmente, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que acredita na existência de vida extraterrestre, mas descartou a ideia de que o governo norte-americano abrigue ou esconda alienígenas na chamada Área 51, instalação militar no deserto de Nevada que há décadas alimenta teorias conspiratórias.

Em entrevista, neste sábado, ao apresentador Brian Tyler Cohen, Obama foi questionado diretamente sobre a existência de vida fora da Terra. O ex-chefe de Estado respondeu de forma curta e direta: “Eles são reais, mas eu não os vi”, afirmando acreditar na possibilidade de vida extraterrestre, embora não tenha evidências concretas.