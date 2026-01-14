A cronologia dos protestos no Irã desde 1999

Iranianos participam dos funerais de membros das forças de segurança mortos em protestos recentes em Teerã, em 14 de janeiro de 2026. Uma cerimônia fúnebre começou em Teerã para mais de 100 membros das forças de segurança e outros "mártires" mortos na onda de protestos que abalou a república islâmica, informou a televisão estatal. / Crédito: ATTA KENARE / AFP

Os protestos iniciados em dezembro do ano passado que se espalharam para várias cidades iranianas foram inicialmente motivados pelo aumento do custo de vida e pela alta da inflação. No entanto, as manifestações logo refletiram a crescente insatisfação de segmentos cada vez maiores da população com o sistema político do país. Mais de 500 manifestantes foram mortos em confrontos com as forças de segurança desde o início dos protestos, segundo entidades de direitos humanos que acompanham a situação do país.

A polícia e as milícias paramilitares Basij – unidades voluntárias subordinadas à Guarda Revolucionária Iraniana – se mantêm em prontidão para serem mobilizadas a qualquer momento para reprimir os protestos. A Guarda Revolucionária é um aparato militar independente, diretamente subordinado ao líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei. Sua missão é proteger a República Islâmica. A polícia e a Guarda Revolucionária têm décadas de experiência na repressão de manifestações. Desde 1999, oIrã vivenciou repetidas vezes grandes movimentos de protesto, em sua maioria pacíficos, que foram reprimidos violentamente.

O que esses movimentos de protesto em todo o país têm em comum é a profunda insatisfação com a República Islâmica entre segmentos cada vez maiores da população. A liderança política é acusada de não ter vontade ou capacidade de atender às demandas da sociedade. Em vez disso, o Estado se apoia em medidas repressivas, como ataques direcionados e a demonização de qualquer movimento de oposição que tenha potencial para unir e mobilizar as pessoas. Devido à falta de coordenação e liderança, os protestos foram repetida e brutalmente reprimidos. Um grande número de ativistas políticos está preso ou sendo forçado a deixar o país. O desfecho dos protestos atuais ainda é incerto.

Julho de 1999 – protestos estudantis O estopim dos protestos foi o fechamento do jornal reformista Salam, contra o qual estudantes em Teerã protestaram inicialmente de maneira pacífica. Na noite de 8 de julho daquele ano, as forças de segurança invadiram um dormitório estudantil e mataram pelo menos um estudante. A ação desencadeou protestos em todo o país que duraram vários dias. As milícias Basiji reprimiram violentamente os manifestantes. Ao menos mais quatro pessoas foram mortas, alguns estudantes desapareceram sem deixar rastro e entre 1.200 e 1.400 pessoas foram presas. Junho de 2009 – Movimento Verde Após uma polêmica eleição presidencial, protestos em massa irromperam por todo o país, ficando conhecidos como o Movimento Verde. Milhões de iranianos questionaram os resultados oficiais da eleição e acusaram o governo do presidente Mahmoud Ahmadinejad de fraude eleitoral.

O verde era a cor da campanha de seu adversário, Mir Hossein Mousavi. As manifestações, inicialmente pacíficas, se transformaram nos maiores protestos desde a Revolução Islâmica de 1979. As forças de segurança, a Guarda Revolucionária e as milícias Basij usaram força excessiva contra os manifestantes. Inúmeras pessoas foram mortas ou feridas, e milhares foram presas. Novembro de 2019 – preços dos combustíveis como estopim Protestos em todo o país abalaram o regime mais uma vez. O estopim foi um aumento drástico e repentino nos preços dos combustíveis. As manifestações, que rapidamente se espalharam por mais de 20 cidades, foram brutalmente reprimidas em pouco tempo.