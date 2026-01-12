Por que protestos no Irã atingiram dimensão inédita na história do país

MAHSA / Middle East Images / AFP via Getty Images Os protestos contra o governo no Irã atingiram um patamar nunca visto nos 47 anos de história da República Islâmica, segundo muitos especialistas e testemunhas oculares. Enquanto pessoas vão às ruas em cidades de todo o país, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou "atingir com muita força onde dói" caso as autoridades reprimam os manifestantes, e disse que os EUA "estão prontos para ajudar".

As autoridades iranianas prometeram responder atacando aliados e interesses dos Estados Unidos na região. Então, em que esses protestos — e a resposta do governo iraniano às revoltas — diferem das manifestações anteriores no país? Alcance amplo BBC Especialistas afirmam que os protestos atuais são inéditos em escala e alcance Especialistas acreditam que a dimensão e a disseminação dos protestos deste ano são inéditas. O pesquisador em sociologia Eli Khorsandfar afirma que, embora atos tenham ocorrido nas principais cidades iranianas, eles também se espalharam por pequenas cidades "cujos nomes muitas pessoas talvez nunca tenham ouvido".

O Irã já viveu protestos antes. O chamado Movimento Verde, de 2009, levou a classe média às ruas contra supostas fraudes eleitorais. Embora tenha sido grande em tamanho, concentrou-se nas grandes cidades. Outros protestos importantes, em 2017 e 2019, ficaram restritos a áreas mais pobres. Os protestos recentes mais comparáveis ocorreram em 2022, quando manifestações eclodiram após a morte, sob custódia, de Mahsa Amini, de 22 anos. A jovem havia sido presa pela polícia da moralidade do Irã por causa da forma como usava o lenço na cabeça. Esses protestos se intensificaram rapidamente após a morte de Amini, mas atingiram o pico após seis dias, segundo vários relatos.

Em contraste, os protestos atuais parecem maiores, mais amplos e dão sinais de crescer de forma mais consistente desde que começaram, em 28 de dezembro. Ameer Alhalbi/Getty Images Protestos se espalharam no Irã e ao redor do mundo após a morte, em 2022, de Mahsa Amini 'Morte ao ditador' Assim como os protestos de 2022, as atuais revoltas têm origem em uma queixa específica que rapidamente se transformou em apelos por mudanças profundas no sistema. "O movimento de 2022 começou com a questão das mulheres. Mas outras reivindicações também estavam refletidas nele… Os protestos de dezembro de 2025 começaram com questões que pareciam ser econômicas e, em um período muito, muito curto de tempo, passaram a carregar mensagens compartilhadas", afirma Khorsandfar.

No fim de dezembro, comerciantes dos bazares entraram em greve no coração de Teerã, em resposta às fortes oscilações da taxa de câmbio do rial iraniano em relação ao dólar americano. Os protestos se espalharam para as regiões mais pobres do oeste do país. Assim como em 2022, as províncias de Ilam e Lorestan estiveram entre os principais epicentros. Perto do fim de dezembro, marchas com a participação de milhares de pessoas ocorreram enquanto milhões de iranianos — inclusive da classe média — enfrentavam uma grave crise econômica e uma alta acelerada dos preços.