Revolta no Irã: mortos superam 500, EUA cogitam ação militar

Mulheres iranianas seguram retratos do Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, durante os funerais de membros das forças de segurança mortos em protestos recentes em Teerã, em 14 de janeiro de 2026. / Crédito: ATTA KENARE / AFP

Pelo menos 538 pessoas morreram nos protestos que começaram no Irã em 28 de dezembro devido à crise econômica e que vêm se multiplicando desde então por mais de 100 cidades de todo o país, segundo informou no domingo (11/11) a ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA). A organização opositora ao regime dos aiatolás, que opera a partir dos Estados Unidos, detalhou que, desse número, 48 seriam membros das forças de segurança iranianas e 490 manifestantes, entre eles, oito menores de idade.

De acordo com os números fornecidos à agência de notícias EFE por Skylar Thompson, subdiretora da HRANA, o número de mortos nos 15 dias de protestos pode chegar a 579, embora este dado ainda esteja em processo de verificação. Ainda segundo esta organização, o número de prisões desde o último dia 28 de dezembro no Irã já atinge 10.675 pessoas, das quais 160 seriam menores de idade e 52 estudantes. Manifestações ocorrem em centenas de cidades do Irã, onde não há internet nem cobertura telefônica há mais de 72 horas e onde os protestos, surgidos a princípio pela má situação econômica do país, tornaram-se queixas contra a República Islâmica e o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.

Trump avaliaria opções militares Com o regime dos iatolás enfrentando as maiores manifestações desde 2022, o presidente dos EUA, Donald Trump, vem ameaçando repetidamente intervir caso a força seja usada contra os manifestantes. Em uma publicação nas redes sociais no sábado, Trump disse: "O Irã está olhando para a LIBERDADE, talvez como nunca antes. Os EUA estão prontos para ajudar!!!". Em um telefonema no sábado, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, discutiram a possibilidade de intervenção dos EUA no Irã, de acordo com uma fonte israelense presente na conversa. De acordo com a emissora de TV americana CNN, Trump está avaliando uma série de potenciais opções militares contra o Irã. Ele considera cumprir suas recentes ameaças de atacar o regime iraniano caso este use força letal contra civis.

Entre as opções apresentadas a Trump estariam ataques contra os serviços de segurança de Teerã usados ​​para reprimir os protestos. Segundo o Wall Street Journal, Trump teria agendada uma reunião na terça-feira para ser informado por seus assessores sobre as opções em relação ao Irã, incluindo ataques militares, uso de armas cibernéticas secretas, ampliação das sanções e fornecimento de ajuda online a fontes antigovernamentais. O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, alertou Washington contra "um erro de cálculo". "Sejamos claros: em caso de ataque ao Irã, os territórios ocupados (Israel), bem como todas as bases e navios dos EUA, serão nossos alvos legítimos", disse Qalibaf, ex-comandante da Guarda Revolucionária de elite do Irã.

Regime convoca manifestações Os protestos começaram em 28 de dezembro em resposta à alta dos preços, antes de se voltarem contra os religiosos que governam o país desde a Revolução Islâmica de 1979. Esta imagem, extraída de um vídeo divulgado pela Iran Press em 12 de janeiro de 2026, mostra manifestantes pró-governo segurando um boneco representando o presidente dos EUA, Donald Trump, durante um protesto na Praça Enghelab (Revolução), no centro de Teerã, em apoio à República Islâmica. As autoridades iranianas, em 12 de janeiro de 2026, buscavam retomar o controle das ruas com grandes manifestações em todo o país, após protestos em uma escala sem precedentes nos últimos anos, em meio à crescente preocupação com a repressão violenta. Crédito: IRAN PRESS / AFP As autoridades iranianas acusam os EUA e Israel de fomentarem a instabilidade e convocaram uma manifestação nacional nesta segunda-feira para condenar as "ações terroristas lideradas pelos Estados Unidos e Israel" no Irã, informou a mídia estatal.