Venezuela: Militares reconhecem Delcy Rodríguez como presidente

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, está no comando interino do país. / Crédito: Juan Barreto / AFP

O comando militar da Venezuela reconheceu Delcy Rodríguez como presidente interina da Venezuela, neste domingo, 4, após operação militar dos Estados Unidos, no último sábado, 3, contra Nicolás Maduro, que foi levado à força para os EUA por agentes americanos. A informação foi divulgada pelo ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, em mensagem televisionada que reconhece a decisão do Tribunal Supremo de Justiça. A corte venezuelana determinou que Rodríguez assuma o poder por 90 dias, para garantir "continuidade administrativa e a defesa integral da Nação".

O ministro também incentivou a população venezuelana a "retomar suas atividades" com normalidade, após os ataques que atingiram Caracas e cidades vizinhas com bombardeios. "Chamo o povo da Venezuela a retomar suas atividades econômicas, trabalhistas, de todo tipo, educativas, nos próximos dias e a pátria deve encaminhar-se sobre seu trilho constitucional". Padrino instou os cidadãos "à paz, à ordem, a não cair nas tentações da guerra psicológica da ameaça do medo que querem nos impor". O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no sábado, 3, que o País passará a controlar a produção e a venda do petróleo venezuelano, transformando-o novamente em um grande exportador de energia. O governo admitiu a possibilidade de diálogo com a atual presidente, desde que ela faça "escolhas certas".