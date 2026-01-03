Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Senador dos EUA diz que Rubio deu por encerrados ataques na Venezuela

Senador dos EUA diz que Rubio deu por encerrados ataques na Venezuela

Bombardeio dos EUA contra Venezuela aconteceu na madrugada deste sábado, 3 de janeiro
Atualizado às Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os Estados Unidos concluíram sua ação militar na Venezuela após capturar o presidente do país, Nicolás Maduro, afirmou neste sábado, 3, um senador americano, citando o secretário de Estado Marco Rubio.

Rubio "não prevê mais ações na Venezuela agora que Maduro está sob custódia dos Estados Unidos", escreveu no X o senador Mike Lee, um republicano que inicialmente foi crítico da operação, após afirmar que havia conversado com o chefe da diplomacia americana

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Estados Unidos Donald Trump

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar