Senador dos EUA diz que Rubio deu por encerrados ataques na Venezuela

Senador dos EUA diz que Rubio deu por encerrados ataques na VenezuelaBombardeio dos EUA contra Venezuela aconteceu na madrugada deste sábado, 3 de janeiro
Os Estados Unidos concluíram sua ação militar na Venezuela após capturar o presidente do país, Nicolás Maduro, afirmou neste sábado, 3, um senador americano, citando o secretário de Estado Marco Rubio.
Rubio "não prevê mais ações na Venezuela agora que Maduro está sob custódia dos Estados Unidos", escreveu no X o senador Mike Lee, um republicano que inicialmente foi crítico da operação, após afirmar que havia conversado com o chefe da diplomacia americana