Suíça: explosão e incêndio em estação de esqui deixam 40 mortos

Suíça: explosão e incêndio em estação de esqui deixam 40 mortosConsulado do Brasil checa se há vítimas brasileiras
Uma explosão seguida de incêndio atingiu o bar Le Constellation, localizado dentro do resort de esqui de Crans-Montana, na Suíça, na madrugada desta quinta-feira, 1º de janeiro, por volta das 1h30min (20h30min de quarta-feira, 31, pelo horário de Brasília).
O ocorrido deixou 40 mortos e cerca de 100 feridos, a maioria em estado grave, conforme divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália, que afirmou ter recebido apoio da polícia suíça.
Segundo testemunhas, que estavam no local para celebrar o ano novo, o fogo se espalhou rapidamente pelo teto de madeira, impedindo a locomoção das pessoas até a saída. Em entrevista à imprensa local, um morador da região explicou que a comunidade achou que o barulho ouvido era uma comemoração de Ano-Novo até perceberem a gravidade da situação com todo o fogo se espalhando do lado de fora do bar.
Muitas das vítimas foram socorridas pela própria população da área de forma improvisada, sendo abrigadas em estabelecimentos próximos. Os órgãos locais afirmaram que dez helicópteros e 40 ambulâncias foram mobilizadas para atender e fornecer todos os suportes às vítimas.
Até a publicação desta matéria não foi divulgada a confirmação oficial da causa do incêndio. De acordo com os agentes presentes, a suspeita é de uma explosão acidental causada por um combustão, no entanto não é descartada a hipótese de terrorismo.
Rojão e velas são possibilidades levantadas por autoridades locais
As possibilidades levantadas pelas autoridades locais são a de explosão causada por um rojão, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Itália, ou velas, já que duas turistas francesas registraram à TV BFM que o fogo teria iniciado após uma funcionária do bar acender velas próximas ao teto de madeira.
Um dos profissionais da equipe suíça que está coordenando o transporte dos feridos contou que muitas das vítimas são jovens. "Ficou evidente que também havia um grande número de pacientes jovens entre eles", afirmou em entrevista à emissora suíça SRF.
Devido os corpos estarem carbonizados, autoridades explicam que a identificação poderá levar semanas. Familiares das vítimas já estão em busca de informações. Até o momento não foi divulgada a área exata que iniciou o incêndio.
Consulado do Brasil checa se há vítimas brasileiras
Em entrevista à TV Globo, o Consulado do Brasil explicou que, não foi notificado sobre brasileiros presentes no ocorrido, mas que diplomatas estavam checando informações com os agentes locais.
O espaço, próximo a estrutura inferior do teleférico que leva os esquiadores até as montanhas, tem capacidade para 300 pessoas e um terraço para 40, conforme descrição oficial do site da estação de esqui.
Desde café e doces durante o dia, o bar conta com dois bares e uma área exclusiva de narguilé, ainda segundo o site. Pelas imagens e vídeos disponíveis nas redes sociais é possível ver a estrutura do espaço: escura e cavernosa. Seus detalhes são iluminados por suaves leds coloridas, além de um grande bar luminoso no centro.
A 1.500 metros acima do nível do mar, o ambiente atrai turistas pelas suas vistas alpinas e lojas de grife, além de restaurantes sofisticados. Um dos destaques da região são as badaladas festas noturnas pós-esqui. Nas redes sociais, o resort de luxo Crans-Montana lamentou a tragédia.
Veja o vídeo: