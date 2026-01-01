Suíça: explosão e incêndio em estação de esqui deixam 40 mortos

O acidente deixou cerca de 100 feridos, a maioria em estado grave / Crédito: Le Constellation bar/Divulgação

Uma explosão seguida de incêndio atingiu o bar Le Constellation, localizado dentro do resort de esqui de Crans-Montana, na Suíça, na madrugada desta quinta-feira, 1º de janeiro, por volta das 1h30min (20h30min de quarta-feira, 31, pelo horário de Brasília). O ocorrido deixou 40 mortos e cerca de 100 feridos, a maioria em estado grave, conforme divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália, que afirmou ter recebido apoio da polícia suíça.

Rojão e velas são possibilidades levantadas por autoridades locais As possibilidades levantadas pelas autoridades locais são a de explosão causada por um rojão, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Itália, ou velas, já que duas turistas francesas registraram à TV BFM que o fogo teria iniciado após uma funcionária do bar acender velas próximas ao teto de madeira. Um dos profissionais da equipe suíça que está coordenando o transporte dos feridos contou que muitas das vítimas são jovens. "Ficou evidente que também havia um grande número de pacientes jovens entre eles", afirmou em entrevista à emissora suíça SRF. Devido os corpos estarem carbonizados, autoridades explicam que a identificação poderá levar semanas. Familiares das vítimas já estão em busca de informações. Até o momento não foi divulgada a área exata que iniciou o incêndio.

Consulado do Brasil checa se há vítimas brasileiras Em entrevista à TV Globo, o Consulado do Brasil explicou que, não foi notificado sobre brasileiros presentes no ocorrido, mas que diplomatas estavam checando informações com os agentes locais. O espaço, próximo a estrutura inferior do teleférico que leva os esquiadores até as montanhas, tem capacidade para 300 pessoas e um terraço para 40, conforme descrição oficial do site da estação de esqui. Desde café e doces durante o dia, o bar conta com dois bares e uma área exclusiva de narguilé, ainda segundo o site. Pelas imagens e vídeos disponíveis nas redes sociais é possível ver a estrutura do espaço: escura e cavernosa. Seus detalhes são iluminados por suaves leds coloridas, além de um grande bar luminoso no centro.