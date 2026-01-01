Copinha 2026 começa nesta sexta sem Flamengo e recorde de clubes estreantes

Principal torneio de base do país terá 22 novidades, mantém formato tradicional e tem final marcada para o dia do aniversário de São Paulo

A ausência rubro-negra é fruto de uma escolha estratégica da diretoria. Com as mudanças no calendário nacional e o início antecipado do Campeonato Brasileiro, o Flamengo optou por utilizar seu elenco sub-20 no Campeonato Carioca, deixando a Copinha fora do planejamento. Internamente, o clube entende que a disputa do Estadual oferece um ambiente mais adequado ao processo de formação dos jovens atletas. Ao longo da história, o Rubro-Negro soma quatro títulos da Copinha.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 começa nesta sexta-feira (2/01) cercada de novidades e também de uma ausência de peso. Afinal, o Flamengo não estará presente na principal competição de base do futebol brasileiro, decisão que contrasta com a grande renovação da Copinha, que contará com 22 clubes estreantes nesta edição.

Se por um lado um dos gigantes fica fora, por outro a competição amplia seu alcance. Entre os estreantes estão equipes de todas as regiões do país, como Águia de Marabá-PA, Athletic-MG, Esporte de Patos-PB, União Cacoalense-RO, São Luís-MA e Real-RS, além de sete clubes paulistas que participam pela primeira vez. Destes, cinco atuarão em suas próprias cidades, reforçando o caráter regional do torneio.

O São Paulo é o atual campeão da competição. Já o Corinthians ostenta 11 títulos do torneio, sendo o maior vencedor.

Formato mantido e final no Pacaembu

O modelo de disputa segue o padrão adotado nos últimos anos. As 128 equipes foram distribuídas em 32 grupos, com quatro times em cada chave, todas sediadas em cidades do estado de São Paulo. Após três rodadas na fase de grupos, os dois melhores colocados avançam para o mata-mata.

A fase eliminatória será disputada em jogos únicos, em cinco etapas até a grande final. A decisão está marcada para o dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu.