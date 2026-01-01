Copinha 2026 começa nesta sexta sem Flamengo e recorde de clubes estreantes

Copinha 2026 começa nesta sexta sem Flamengo e recorde de clubes estreantesPrincipal torneio de base do país terá 22 novidades, mantém formato tradicional e tem final marcada para o dia do aniversário de São Paulo
A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 começa nesta sexta-feira (2/01) cercada de novidades e também de uma ausência de peso. Afinal, o Flamengo não estará presente na principal competição de base do futebol brasileiro, decisão que contrasta com a grande renovação da Copinha, que contará com 22 clubes estreantes nesta edição.
A ausência rubro-negra é fruto de uma escolha estratégica da diretoria. Com as mudanças no calendário nacional e o início antecipado do Campeonato Brasileiro, o Flamengo optou por utilizar seu elenco sub-20 no Campeonato Carioca, deixando a Copinha fora do planejamento. Internamente, o clube entende que a disputa do Estadual oferece um ambiente mais adequado ao processo de formação dos jovens atletas. Ao longo da história, o Rubro-Negro soma quatro títulos da Copinha.
Se por um lado um dos gigantes fica fora, por outro a competição amplia seu alcance. Entre os estreantes estão equipes de todas as regiões do país, como Águia de Marabá-PA, Athletic-MG, Esporte de Patos-PB, União Cacoalense-RO, São Luís-MA e Real-RS, além de sete clubes paulistas que participam pela primeira vez. Destes, cinco atuarão em suas próprias cidades, reforçando o caráter regional do torneio.
O São Paulo é o atual campeão da competição. Já o Corinthians ostenta 11 títulos do torneio, sendo o maior vencedor.
Formato mantido e final no Pacaembu
O modelo de disputa segue o padrão adotado nos últimos anos. As 128 equipes foram distribuídas em 32 grupos, com quatro times em cada chave, todas sediadas em cidades do estado de São Paulo. Após três rodadas na fase de grupos, os dois melhores colocados avançam para o mata-mata.
A fase eliminatória será disputada em jogos únicos, em cinco etapas até a grande final. A decisão está marcada para o dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu.
Grupos da Copinha
Grupo 1 – Sede: Santa Fé do Sul
Santa Fé (SP)
Chapecoense (SC)
Volta Redonda (RJ)
Alagoinhas (BA)
Grupo 2 – Sede: Votuporanga
Votuporanguense (SP)
Grêmio (RS)
Falcon (SE)
Galvez (AC)
Grupo 3 – Sede: Tanabi
Tanabi (SP)
Goiás (GO)
América-RN (RN)
Sobradinho (DF)
Grupo 4 – Sede: Bálsamo
Mirassol (SP)
Sport (PE)
Linense (SP)
Forte (ES)
Grupo 5 – Sede: Araçatuba
Araçatuba (SP)
Athletico-PR (PR)
Oeste (SP)
Maringá (PR)
Grupo 6 – Sede: Presidente Prudente
Grêmio Prudente (SP)
Ceará (CE)
Olímpico (SE)
Carajás (PA)
Grupo 7 – Sede: Assis
Assisense (SP)
Athletic-MG (MG)
Guarani (SP)
Naviraiense (MS)
Grupo 8 – Sede: Jaú
XV de Jaú (SP)
Corinthians (SP)
Trindade (GO)
Luverdense (MT)
Grupo 9 – Sede: São José do Rio Preto
América (SP)
Bahia (BA)
Inter de Limeira (SP)
CSA (AL)
Grupo 10 – Sede: Ribeirão Preto
Comercial (SP)
América-MG (MG)
Noroeste (SP)
Atlético Piauiense (PI)
Grupo 11 – Sede: Brodowski
Bandeirante (SP)
Santa Cruz (PE)
Botafogo-SP (SP)
Tuna Luso (PA)
Grupo 12 – Sede: Cravinhos
I9 (SP)
Vasco (RJ)
Velo Clube (SP)
Guanabara City (GO)
Grupo 13 – Sede: Franca
Francana (SP)
Cruzeiro (MG)
Barra (SC)
Esporte de Patos (PB)
Grupo 14 – Sede: Patrocínio Paulista
Meia-Noite (SP)
Coritiba (PR)
Ponte Preta (SP)
Esportiva Real (RR)
Grupo 15 – Sede: Araraquara
Ferroviária (SP)
Cuiabá (MT)
América (RJ)
Quixadá (CE)
Grupo 16 – Sede: São Carlos
Grêmio São Carlense (SP)
Santos (SP)
Real Brasília (DF)
União Cacoalense (RO)
Grupo 17 – Sede: Cosmópolis
Cosmopolitano (SP)
Figueirense (SC)
Red Bull Bragantino (SP)
São Luís (MA)
Grupo 18 – Sede: Tietê
Comercial Tietê (SP)
Criciúma (SC)
XV de Piracicaba (SP)
Canaã (DF)
Grupo 19 – Sede: Sorocaba
Real Soccer (SP)
São Paulo (SP)
Maruinense (SE)
Independente (AP)
Grupo 20 – Sede: Paulínia
Paulínia (SP)
Vila Nova (GO)
Portuguesa (SP)
Operário (PR)
Grupo 21 – Sede: Guaratinguetá
Atlético Guaratinguetá (SP)
Juventude (RS)
São José (SP)
Nacional (AM)
Grupo 22 – Sede: Taubaté
Taubaté (SP)
Botafogo (RJ)
Águia de Marabá (PA)
Estrela de Março (BA)
Grupo 23 – Sede: Mogi das Cruzes
União Mogi (SP)
Fortaleza (CE)
Centro Olímpico (SP)
Confiança (PB)
Grupo 24 – Sede: Itaquaquecetuba
Itaquá (SP)
Náutico (PE)
Novorizontino (SP)
Juventude Sãmas (MA)
Grupo 25 – Sede: Santana de Parnaíba
Sfera (SP)
Fluminense (RJ)
Água Santa (SP)
Brasiliense (DF)
Grupo 26 – Sede: Embu das Artes
Referência (SP)
Real (RS)
Ituano (SP)
Ivinhema (MS)
Grupo 27 – Sede: Barueri
Palmeiras (SP)
Remo (PA)
Batalhão (TO)
Monte Roraima (RR)
Grupo 28 – Sede: Guarulhos
Flamengo de Guarulhos (SP)
Vitória (BA)
Capivariano (SP)
Rio Branco (ES)
Grupo 29 – Sede: Osasco
Osasco Audax (SP)
Atlético-MG (MG)
União Rondonópolis (MT)
QFC (RN)
Grupo 30 – Sede: São Paulo (Ibrachina Arena)
Ibrachina (SP)
Bangu (RJ)
Santo André (SP)
Ferroviário (CE)
Grupo 31 – Sede: São Paulo (Juventus)
Juventus (SP)
Retrô (PE)
São Bento (SP)
Cascavel (PR)
Grupo 32 – Sede: São Paulo (Nacional)
Nacional (SP)
Internacional (RS)
Portuguesa Santista (SP)
CSE (AL)
