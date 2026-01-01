Raízen Energia: acionistas aprovam reorganização e incorporação de 4 empresas

Os acionistas da Raízen aprovaram a incorporação do acervo cindido da Bioenergia Barra (Biobarra) e a incorporação total das empresas Bioenergia Rafard, Bioenergia Serra e Bioenergia Araraquara. A decisão foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026.

A incorporação da parcela cindida da Biobarra foi avaliada em R$ 112,4 milhões e não resultará em alteração do capital social da Raízen Energia, sendo que a Biobarra continuará existindo como pessoa jurídica.