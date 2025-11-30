Como alemães transformam sacadas em miniusinas de energia solar?

Equipamentos de energia solar plug-in são facilmente instalados em sacadas / Crédito: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Mais de um milhão de equipamentos energia solar plug-in foram instalados na Alemanha nos últimos três anos. A novidade é muitos desses sistemas também possuem baterias para armazenar a eletricidade gerada para ser usada posteriormente. Os módulos têm até dois metros quadrados e até quatro unidades podem ser instaladas em um minissistema. A instalação é simples e os sistemas funcionam com a mesma segurança que outros eletrodomésticos, só que ao contrário.

A eletricidade flui do módulo solar através de um inversor pela tomada da parede para a rede elétrica da residência. Os preços dos módulos e das baterias para armazenamento caíram drasticamente em todo o mundo. Leia mais Ceará amplia matriz elétrica em 40,5 MW em 2025, com eólica e solar Sobre o assunto Ceará amplia matriz elétrica em 40,5 MW em 2025, com eólica e solar Como resultado, na Alemanha, os sistemas de sacadas com armazenamento custam atualmente apenas metade do valor de dois anos atrás. Os modelos menores estão disponíveis a partir de cerca de 200 euros (R$ 1,2 mil), enquanto os maiores, podem ser encontrados por menos de 1.000 euros. Na Alemanha, eles geram eletricidade por 7 a 15 centavos de euro por quilowatt-hora, o que é significativamente mais barato do que a eletricidade fornecida pela rede, que custa quase 40 centavos de euro em média.

Os painéis solares podem durar e gerar eletricidade por mais de 30 anos. As baterias "têm vida útil de 10 a 15 anos", afirma Volker Quaschning, professor de Sistemas de Energias Renováveis da HTW. Com quatro painéis e um sistema de armazenamento, é possível suprir cerca de metade das necessidades de eletricidade de uma família de duas pessoas na Europa Central. Quanto mais sol, mais eletricidade Há muitas regiões ensolaradas no mundo onde equipamentos de energia solar em sacadas poderiam gerar muito mais eletricidade do que na Alemanha. Contudo, "a maioria dos dispositivos ainda é vendida na Alemanha, que está muito à frente do resto do mundo", afirma David Breuer, diretor administrativo da loja online Yuma, sediada em Colônia.