Energia Solar: Brasil vai sediar o maior evento do setor no mundo; 1ª vez fora da China

Anfitrião do maior evento voltado para a transição energética, a COP30, o Brasil também foi escolhido para sediar, no ano que vem, em São Paulo, a primeira edição fora da China da maior feira mundial da indústria de energia solar, a SNEC PV & ES LATAM. O País vai receber, entre 24 e 26 de março, os principais operadores globais dos mercados de energia solar, armazenamento de energia e mobilidade elétrica. "Estamos ansiosos para promover a colaboração global e o intercâmbio tecnológico e oportunidades comerciais de alto valor entre o Brasil, a China e o mercado internacional em geral. Empresas chinesas demonstraram grande interesse no mercado brasileiro e estão avaliando oportunidades de participação", declarou a fundadora da SNEC, Madame Mi Yue.

Ela destacou o interesse das companhias chinesas no mercado brasileiro e reforçou a importância do evento na apresentação de novas tecnologias, viabilizando oportunidades de negócios e tornando mais acessível soluções de geração fotovoltaica, baterias e eletromobilidade para os consumidores brasileiros. O evento ocorre em um momento em que o Brasil desperta para o uso de baterias, com a realização do primeiro leilão do equipamento previsto para 2026. Por que o Brasil interessa às grandes companhias do setor? A China é o maior polo da indústria de energia renovável e de transição energética do mundo, detendo a liderança na produção de tecnologias de geração solar fotovoltaica, armazenamento de energia e mobilidade elétrica. O interesse das grandes companhias do setor no Brasil se justifica, já que na última década, o País se consolidou como um dos principais mercados de energia solar do mundo.

O Brasil tem cerca de 62 gigawatts (GW) de capacidade instalada de energia solar fotovoltaica, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar), sendo a maior parte de geração distribuída (42,9 GW) - por meio da qual consumidores geram a própria eletricidade e injetam o excedente na rede. De acordo com estudo da SolarPower Europe, principal associação do setor solar europeu, o Brasil foi quarto maior mercado de energia solar do mundo em 2024, ficando apenas atrás da China, dos Estados Unidos e da Índia, com 18,9 GW adicionados. A SNEC de Xangai, na China, é realizada desde 2007 e se tornou o maior evento de energia solar do mundo. A edição de 2025, entre 11 e 13 junho, contou com cerca de 3,5 mil expositores e atraiu mais de 500 mil visitantes.