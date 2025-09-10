ChatGPT: o que diz a primeira ação judicial que acusa OpenAI de homicídio culposo

Arquivo familiar Adam Raine em foto fornecida pela família Um casal da Califórnia está processando a OpenAI pela morte do filho adolescente. Eles alegam que o chatbot ChatGPT o encorajou a tirar a própria vida. Ação movida por Matt e Maria Raine, pais de Adam Raine, 16, no Tribunal Superior da Califórnia nesta terça-feira (26/8) é a primeira a acusar a OpenAI de homicídio culposo, quando há morte sem intenção de matar, por negligência, imprudência ou imperícia.

A família anexou registros de conversas entre Adam, morto em abril, e o ChatGPT, nas quais ele relatava ter pensamentos suicidas. Segundo os pais, a inteligência artificial validou suas "ideias mais nocivas e autodestrutivas". Em nota enviada à BBC, a OpenAI disse que analisa o caso. "Expressamos nossas mais profundas condolências à família Raine neste momento difícil", afirmou a empresa. Na terça-feira, a empresa publicou em seu site um comunicado no qual declarou que "casos recentes e dolorosos de pessoas usando o ChatGPT em meio a crises agudas pesam muito sobre nós".

Informou ainda que o sistema é treinado para orientar usuários a buscar ajuda profissional, como a linha 988 de prevenção ao suicídio nos EUA ou a organização britânica Samaritans, de apoio emocional. No Brasil, o apoio está disponível 24 horas pelo CVV (188). A empresa reconheceu, porém, que "houve momentos em que nossos sistemas não se comportaram como o esperado em situações sensíveis". Aviso: esta reportagem contém informações sensíveis.

A ação judicial, obtida pela BBC, acusa a empresa OpenAI de negligência e homicídio culposo. O processo pede indenização e uma "medida cautelar para evitar que casos semelhantes voltem a acontecer". Segundo o processo, Adam Raine começou a usar o ChatGPT em setembro de 2024 para auxiliá-lo nas tarefas escolares. O jovem também recorria ao programa para explorar interesses — entre eles música e quadrinhos japoneses — e para pedir orientação sobre estudos universitários.

Em poucos meses, "o ChatGPT se tornou o confidente mais próximo do adolescente", afirma a ação, e ele passou a relatar ali sua ansiedade e sofrimento mental. Em janeiro de 2025, a família diz que ele começou a discutir métodos de suicídio com o ChatGPT. Segundo a ação, Adam também enviou ao ChatGPT fotografias suas que mostravam sinais de automutilação.