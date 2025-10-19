Israel e Hamas trocam acusações sobre violação da trégua após ataques em Gaza

Forças Armadas Israelenses e Hamas se acusam mutuamente de estar violando o acordo de cessar-fogo em Gaza / Crédito: OMAR AL-QATTAA / AFP

Israel e Hamas trocaram acusações neste domingo, 19, sobre a violação do cessar-fogo na Faixa de Gaza, onde o aumento da violência no sul do território palestino devastado ameaça a trégua em vigor há nove dias. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, denunciou uma "violação do cessar-fogo" e ordenou ao Exército agir "com força" contra os alvos "terroristas" na Faixa de Gaza.

Como estipulado pela primeira fase do acordo, o grupo islamista entregou na segunda-feira passada os 20 reféns que ainda estavam em Gaza, em troca de quase 2.000 prisioneiros palestinos e começou a devolver os restos mortais dos sequestrados que faleceram em cativeiro. "Os terroristas lançaram mísseis antitanque e abriram fogo contra as forças Tsahal (as tropas israelenses), que atuavam para destruir infraestruturas terroristas na zona de Rafah, segundo as condições do acordo", afirmou o Exército israelense em um comunicado. "Para neutralizar a ameaça, Israel efetuou ataques aéreos e disparos de artilharia na zona de Rafah", acrescenta a nota militar, que classifica o incidente como uma "violação flagrante do cessar-fogo".

"Guerra!" Uma testemunha palestina contou à AFP que "aviões de combate executaram dois ataques aéreos em Rafah", em uma "zona sob controle militar israelense". Não foram divulgadas informações sobre possíveis vítimas. Outra testemunha afirmou que antes dos ataques ocorreram "confrontos" entre membros do movimento islamista palestino Hamas e outro grupo armado palestino, também em uma zona "sob controle militar israelense". "Foram surpreendidos pela presença de tanques do Exército (nas proximidades). Parece que houve algum tipo de confronto", disse.

O braço armado do Hamas, no entanto, afirmou em um comunicado "não ter conhecimento de nenhum incidente ou confronto na área de Rafah". "É a ocupação sionista que segue violando o acordo", declarou Izzat al-Rishq, membro do gabinete político do movimento islamista.