Israel anuncia novos ataques no sul da Faixa de Gaza

O Exército israelense anunciou neste domingo que lançou novos bombardeios contra alvos do movimento islamista palestino Hamas no sul da Faixa de Gaza.

"Em resposta à flagrante violação do acordo de cessar-fogo mais cedo hoje, as FDI (forças militares) iniciaram uma série de ataques contra alvos terroristas do Hamas no sul da Faixa de Gaza", afirmou o Exército em um comunicado.