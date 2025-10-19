Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel anuncia novos ataques no sul da Faixa de Gaza

Autor AFP
Tipo Notícia

O Exército israelense anunciou neste domingo que lançou novos bombardeios contra alvos do movimento islamista palestino Hamas no sul da Faixa de Gaza. 

"Em resposta à flagrante violação do acordo de cessar-fogo mais cedo hoje, as FDI (forças militares) iniciaram uma série de ataques contra alvos terroristas do Hamas no sul da Faixa de Gaza", afirmou o Exército em um comunicado.

