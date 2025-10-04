Patrícia Abravanel tem carro roubado no dia do aniversário

Patrícia Abravanel tem carro roubado no dia de seu aniversário: "Happy Birthday"Assalto foi confirmado pela irmã da apresentadora, Rebeca Abravanel, nas redes sociais; em imagens divulgadas pela família, Patrícia aparece bem e organizando a festa de 48 anos
A apresentadora Patrícia Abravanel teve o carro roubado neste sábado, 4, data de seu aniversário. O assalto ocorreu em Orlando, nos Estados Unidos, onde a empresária comemora a 48° primavera com amigos e familiares.
O caso foi confirmado pela irmã de Patrícia, Rebeca Abravanel, nas redes sociais. Em vídeo publicado no stories do Instagram, a família aparece montando a festa de aniversário e rindo enquanto o marido de Patrícia, Fábio Faria, registra um boletim de ocorrência com policiais.
“Happy Birthday. Tem que ser com emoção”, disse Patrícia, que aparece bem no vídeo, sem nenhum ferimento visível.
A apresentadora ainda não se pronunciou oficialmente aos fãs depois do ocorrido, e desde a manhã deste sábado, tem apenas repostado felicitações de amigos e familiares pelos 48 anos.
Fábio foi outro a confirmar o incidente através das redes sociais. Em seu perfil no Instagram, o empresário publicou imagens das viaturas da polícia em frente a casa da família e escreveu “Xerife no café da manhã”” Roubaram o nosso carro em Orlando. Fala sério!!”.
Confira imagens da apresentadora após o assalto
