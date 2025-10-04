Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo recebe retrospectiva da obra de Charles Chaplin

São Paulo recebe retrospectiva da obra de Charles Chaplin

Autor Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Autor
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A capital paulista recebe a mostra de cinema Chaplin, que exibirá 83 filmes desse ícone do cinema mundial em uma espécie de retrospectiva de sua obra. De 8 de outubro a 2 de novembro, a mostra estará em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), com entrada gratuita.

Entre os destaques estão obras-primas do cinema mudo que resistiram à chegada do som, além de clássicos falados. O público poderá assistir a filmes como O Grande Ditador (1940), sátira ao nazismo, e Luzes da Ribalta (1952), em que Chaplin divide a cena com Buster Keaton em um reencontro com o vaudeville - gênero de entretenimento.

A programação reúne curtas, médias e longas-metragens, além de sessão inclusiva, curso e debate. Parte dos títulos será exibida em película (16mm), o que oferece ao público uma experiência cinematográfica próxima à original. A curadoria é de José de Aguiar e a produção da Firula Filmes.

Segundo a curadoria da mostra, Chaplin foi o primeiro artista a experimentar a fama mundial na era da cultura de massa e é considerado uma das figuras mais importantes da história do cinema.

São Paulo (SP), 04/10/2025 – SP recebe retrospectiva da obra de Charles Chaplin Foto: Mostra de cinema Chaplin/Divulgação

Retrospectiva da obra de Charles Chaplin será apresentada de 8 de outubrto a 2 de novembro - Foto Mostra de cinema Chaplin/Divulgação

Também serão exibidos curtas dos estúdios Keystone, Essanay e Mutual, incluindo Corrida de automóveis para meninos (1914).

“A retrospectiva é rara oportunidade de ver e rever toda a genialidade de Charles Chaplin, que iniciou sua carreira na película em 1914, foi ator, diretor, produtor, roteirista, compositor e contribuiu imensamente para a formação da linguagem do cinema em seus primórdios”, divulgou o CCBB.

A curadoria ressalta que Chaplin construía o humor a partir de situações cotidianas, subvertendo uma realidade ordinária.

“A maneira como Chaplin trata a figura dos mais desfavorecidos, dentro de uma visão humanista, permanece bastante atual. A inspiração que os problemas e dificuldades do início do século XX pareciam gerar em Chaplin, permanecem os mesmos até hoje”, disse o curador José de Aguiar, em nota.

São Paulo (SP), 04/10/2025 – SP recebe retrospectiva da obra de Charles Chaplin Foto: Mostra de cinema Chaplin/Divulgação

Retrospectiva da obra de Charles Chaplin será mostrada no CCBB-SP - Foto Mostra de cinema Chaplin/Divulgação

Segundo Aguiar, essa é uma das razões pelas quais o seu personagem Carlitos ainda é capaz de gerar identificação com o público contemporâneo. Charles Chaplin nasceu em Londres, em 1889, e teve a infância marcada por dificuldades. Sua carreira atravessou o cinema mudo e o falado, juntando comédia e crítica social.

A programação completa está no site bb.com.br/cultura.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar