Nenhuma situação é mais emblemática que a da Palestina, diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse, em discurso nesta terça-feira, 23, na Organização das Nações Unidas (ONU), que "nenhuma situação é mais emblemática do uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina".

O líder brasileiro condenou os "atentados terroristas perpetrados pelo Hamas" e disse que eles são indefensáveis "sob qualquer ângulo". Apesar disso, criticou o que chamou de "genocídio" em Gaza e disse que milhares de mulheres e crianças inocentes estão sendo mortas pelas forças israelenses.

"Ali também estão sepultados o Direito Internacional Humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza a fome é usada como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente", disse o presidente do Brasil.

Lula disse admirar os judeus que, em Israel ou mundo afora, "se opõem a essa punição coletiva" e afirmou que o povo palestino "corre o risco de desaparecer" por causa dos ataques do exército israelense.

Defendeu ainda que a Palestina só sobreviverá se for um Estado independente e integrado à comunidade internacional.