Ataque a escola católica nos EUA deixa duas crianças mortas e 17 pessoas feridas

Ataque a escola católica nos EUA deixa duas crianças mortas e 17 pessoas feridasAtirador abriu fogo contra crianças durante missa na escola católica Annunciation, em Minneapolis
Duas crianças, de 8 e 10 anos, foram mortas e outras 17 pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros em uma escola do Estado de Minnesota, nos EUA, nesta quarta-feira (27/8).
O ataque aconteceu na escola católica Annunciation, em Minneapolis, durante a missa da manhã que marcava volta às aulas, disse o chefe de polícia local, Brian O'Hara.
A polícia classificou o episódio como um "ato de violência contra crianças e fiéis".
O atirador estava armado com um rifle, uma espingarda e uma pistola, e disparou através das janelas da igreja, disseram as autoridades, acrescentando que em seguida ele voltou a arma contra si mesmo.
A polícia confirmou que o atirador está morto.
As autoridades acreditam que ele tinha pouco mais de 20 anos, não possuía um histórico criminal extenso e agiu sozinho.
A motivação ainda está sendo investigada.
Entre os 17 feridos, 14 são crianças.
De acordo com Thomas Wyatt, chefe da emergência do hospital Hennepin Healthcare, sete pacientes em estado crítico chegaram à unidade de saúde e quatro precisaram passar por cirurgia.
Mais cedo, a polícia havia informado que duas crianças estavam em estado crítico.
Emocionado, o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, fez uma referência direta à resposta política comum após massacres a tiros nos EUA.
"Não digam que isso é sobre ideologias e religião agora – essas crianças estavam literalmente rezando", disse o prefeito.
O presidente Donald Trump escreveu no Truth Social que "a Casa Branca continuará a monitorar essa situação terrível".