Agricultores alertam que operações de Trump ameaçam segurança alimentar dos EUA

A agricultora Lisa Tate, cuja família trabalhou a terra no sul da Califórnia por mais de um século, afirma que nunca viu uma ameaça às colheitas como nos últimos meses com a investida anti-imigração do governo de Donald Trump.

Residindo em Ventura, cidade ao norte de Los Angeles que recentemente foi palco de diversas operações das autoridades migratórias, Tate sustenta que a execução dessa política federal não resolve o problema no campo. Pelo contrário, "só vai desmontar toda a economia" e coloca em risco a segurança alimentar do país.