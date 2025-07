Gigante da informática TCS eliminará 12.000 empregos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A TCS emprega 613.000 pessoas em todo o mundo, e o setor de serviços de informática é um dos maiores empregadores e geradores de receita na Índia.

A companhia afirmou que essa medida faz parte de seus esforços para se tornar uma organização "preparada para o futuro" à medida que entra em novos mercados e aumenta o uso de inteligência artificial.

Acrescentou, ainda, que a reestruturação está sendo realizada com "o cuidado necessário" para evitar qualquer interrupção nos serviços aos clientes.

Após uma receita no segundo trimestre abaixo do esperado, o diretor-executivo, K. Krithivasan, declarou recentemente que "as persistentes incertezas macroeconômicas e geopolíticas a nível global provocaram uma contração da demanda".