Avião de pequeno porte cai em aeroporto perto de Londres

Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste domingo, 13, logo após decolar do aeroporto de Southend, localizado a cerca de 56 quilômetros de Londres , no Reino Unido.

A queda da aeronave Beech B200 Super King Air ocorreu por volta das 16h no horário local (12h no horário de Brasília).

Como medida de segurança, um clube de golfe e um clube de rugby localizados nas proximidades do aeroporto foram evacuados. A medida foi tomada de forma preventiva, diante da dimensão do incidente.

Acidente afeta funcionamento do aeroporto de Southend

O impacto da queda também foi sentido na operação do aeroporto. No site oficial do terminal, ao menos cinco voos internacionais foram cancelados na tarde de domingo em decorrência do acidente.

