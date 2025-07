Tratamento de brasileira em estado vegetativo nos EUA ultrapassa R$ 270 mil

Ela entrou em estado vegetativo e, mesmo com plano de saúde, a cobertura é limitada a medicamentos, vitaminas e alguns equipamentos de apoio, como os usados para alimentação, traqueostomia e respiração.

Segundo Ubiratan, os custos vão muito além do que o plano cobre. Itens essenciais como fraldas, luvas, lenços e curativos são conseguidos por meio de doações.

Ele estima que, em 10 meses, já gastou cerca de US$ 50 mil — o equivalente a aproximadamente R$ 278.700 — com o tratamento.

Desde então, o marido, Ubiratan Rodrigues da Nova, tem arcado sozinho com os cuidados diários da esposa, que atualmente está em casa, em Orlando.

“Faço exercícios de extensão e flexão dos membros inferiores e superiores. Uma fisioterapeuta também me disse que não precisamos focar na exatidão dos movimentos, mas que ela precisa se movimentar. Além disso, há a fisioterapia respiratória para prevenir pneumonias e fortalecer os pulmões”, explica.

Para se dedicar integralmente aos cuidados de Fabíola e ainda acompanhar os filhos, Ubiratan deixou o emprego como caminhoneiro. Ele mesmo passou a realizar os exercícios físicos e de fonoaudiologia da esposa, com orientação de dois amigos fisioterapeutas e da cunhada.

O custo médio de uma sessão de fisioterapia nos EUA varia entre US$ 150 e US$ 200 por hora.



Fabíola deveria realizar duas sessões por dia, o que representaria cerca de R$ 2.200 diários. Já uma sessão com fonoaudiólogo pode custar de US$ 100 a US$ 300.



No entanto, por estar em estado vegetativo, o plano de saúde não cobre esses tratamentos, o que torna impossível manter os serviços de forma contínua, de acordo com Ubiratan.