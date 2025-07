Enchente no Texas: região teve tragédia similar, em 1987, que virou filme

Enchente repentina no Rio Guadalupe, no Texas, que deixou grupo de meninas desaparecidas, é similar a tragédia de 1987, relatada no filme "Enchente: Quem Salvará Nossos Filhos?" / Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP

As enchentes que atingem o Texas, nos Estados Unidos, já causaram a morte de pelo menos 30 pessoas, e um grupo de meninas, que participava de um acampamento cristão, segue desaparecido. Não é a primeira vez, no entanto, que um caso do tipo acontece: em 1987, uma inundação similar atingiu a mesma região. À época, um grupo de adolescentes retornava, também de um acampamento cristão, em um comboio com ônibus e vans. Os veículos ficaram ilhados em uma área próxima à cidade de Comfort, após as fortes chuvas causarem uma enchente-relâmpago.