Três meninas de acampamento infantil estão entre as 30 vítimas de enchente no Texas

Três meninas que participavam do acampamento Camp Mystic, no Texas, foram identificadas entre as vítimas da enchente que atingiu a região na madrugada de sexta-feira, 4. As famílias confirmaram as mortes por meio de postagens nas redes sociais e mensagens a veículos de imprensa norte-americanos.

Sarah Marsh, de 8 anos, de Mountain Brook, no Alabama, teve sua morte confirmada ainda na noite de sexta-feira. A avó da menina, Debbie Ford Marsh, publicou uma homenagem emocionada em seu perfil no Facebook: "Sempre nos sentiremos abençoados por ter tido esse lindo raio de luz em nossas vidas. Ela viverá em nossos corações para sempre".