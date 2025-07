Enchentes no Texas deixam 13 mortos e 20 crianças desaparecidas; o que se sabe

Durante as inundações, grupo de meninas estava em acampamento feminino Camp Mystic, que recebia cerca de 700 crianças

Autoridades informaram que 13 pessoas morreram em Kerr, no estado do Texas, Estados Unidos, em meio a um período de clima severo e inundações nesta sexta-feira (4/7).

ABC Affiliate KSAT via REUTERS

As enchentes repentinas levaram à declaração de estado de emergência nas regiões de Hill Country e Concho Valley.

Ele leu um comunicado do acampamento feminino Camp Mystic, que recebia cerca de 700 crianças, informando que houve um nível "catastrófico" de inundação.

O vice-governador do Texas, Dan Patrick, disse em uma coletiva de imprensa que o desaparecimento não significa que as crianças "foram perdidas". "Elas podem estar fora de comunicação", afirmou.

Muitas estradas na região central do Texas estão intransitáveis, atrasando o encontro das crianças que estavam no acampamento com seus pais.

O vice-governador afirmou que uma grande operação de busca está em andamento nas zonas de enchente, com helicópteros, nove equipes de resgate e pessoal em terra. As buscas devem continuar durante a noite.

A Casa Branca entrou em contato com o estado para oferecer assistência.