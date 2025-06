Conhece o sloughi? Saiba porque raça de cachorro ancestral está 'ameaçada'

Imortalizado em mosaicos romanos na Tunísia, o sloughi, um cachorro originário do Norte da África, tem sido companheiro das tribos nômades há séculos. No entanto, esta raça de silhueta esbelta está "ameaçada" pelo cruzamento de raças , e os tunisianos lutam pela sua preservação.

Sloughi: um cachorro nobre

Pelagem curta, cor de areia ou cinza, e de coluna arqueada, o sloughi - também chamado de galgo árabe - teria chegado à Tunísia há centenas ou até milhares de anos com as tribos nômades, incluindo os Mrazig, que se estabeleceram na região de Douz, no extremo sul do país.

Conhecido por sua velocidade - "correr como um sloughi", diz um provérbio tunisiano - ele ajudava os nômades a caçar e a proteger o gado.