Trump repreende Irã e Israel e diz que cessar-fogo está 'em vigor'

Israel tem bombardeado o Irã desde 13 de junho. Os Estados Unidos se juntaram ao ataque com uma missão no fim de semana

Segundo o presidente americano, a trégua consiste em um processo gradual de 24 horas que deveria começar por volta de 4h GMT (1h em Brasília) desta terça-feira. O Irã deveria ser o primeiro a cessar unilateralmente todas as operações, e Israel faria o mesmo 12 horas depois.

A trégua representaria uma grande vitória política para o republicano após sua arriscada decisão de enviar bombardeiros americanos durante o fim de semana para atacar três instalações nucleares no Irã que, segundo Israel e os Estados Unidos, estavam sendo utilizadas para construir uma bomba atômica secretamente.

"Então, não estou contente com eles. Também não estou contente com o Irã. Mas estou realmente descontente se Israel sair (para atacar) nesta manhã", enfatizou.

O que quer Trump?

Com seu descontentamento público com Israel, Trump tenta convencer seu aliado a retirar os aviões de combate em tempo real.

Mais cedo, na mesma manhã, ele havia publicado no Truth Social: "ISRAEL. NÃO LANCEM ESSAS BOMBAS. SE FIZEREM, É UMA VIOLAÇÃO GRAVE. TRAGAM SEUS PILOTOS PARA CASA, AGORA!".

Posteriormente, a bordo do avião presidencial Air Force One, declarou a jornalistas: "Se houvesse (uma mudança de regime no Irã), haveria, mas não, eu não quero isso. Gostaria de ver tudo se acalmar o mais rápido possível".