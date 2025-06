A aposta arriscada de Trump que pode dar certo — se Israel e Irã interromperem ataques

As duas partes pareciam estar prestes a diminuir a pressão quando o prazo final das 4h (21h30 de segunda-feira no horário de Brasília) chegou em Teerã, e os ataques israelenses teriam cessado.

Mas a fragilidade do acordo ficou evidente apenas duas horas depois , quando o ministro da Defesa de Israel acusou o Irã de violar o cessar-fogo e prometeu responder com firmeza. O Irã, por sua vez, negou qualquer violação.

De acordo com os primeiros relatos, todos os mísseis iranianos direcionados à enorme base americana no Catar foram interceptados e não houve vítimas ou danos aos americanos.

E, nos bastidores, a Casa Branca afirma que ele estava conversando com mediadores do Catar e com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para acertar os detalhes do cessar-fogo.

O ataque de Trump ao Irã no fim de semana foi uma manobra de alto risco, mas um cenário em que os resultados já estão aparecendo.

Uma dinâmica semelhante ocorreu em janeiro de 2020, quando Trump ordenou o assassinato seletivo do líder da Guarda Revolucionária Iraniana, Qasem Soleimani, em Bagdá.

O Irã lançou mísseis contra bases militares no Iraque, ferindo mais de 100 soldados americanos, mas os EUA optaram por não intensificar a ofensiva. A calma acabou prevalecendo.

De acordo com a imprensa dos EUA, em seu último ataque na segunda-feira, o Irã disparou um número de mísseis contra bases americanas igual ao número total de bombas lançadas por aviões de guerra dos EUA durante o ataque do fim de semana.

Isso, juntamente com o aviso prévio que o Irã deu ao governo do Catar antes do lançamento, pelo qual Trump disse estar grato, sugere que os iranianos estão buscando proporcionalidade — e não escalada.

Durante a maior parte do dia, Trump estava mais focado no preço do petróleo, na cobertura da mídia americana e na sugestão do ex-presidente russo Dimitry Medvedev de que uma nação estrangeira fornecesse armas nucleares ao Irã.

Autoridades dos EUA declararam que Trump, o atual presidente, cumpre suas ameaças, ao contrário de alguns de seus antecessores.

Se o Irã lançasse outra rodada de ataques — e houvesse mortes ou danos significativos de americanos — a pressão para que Trump respondesse aumentaria.

No momento, porém, ele parece estar de olho em como evitar mais combates, e ambos os países parecem dispostos a considerar isso.