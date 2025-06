Irã nega retorno à mesa de negociações com os EUA enquanto 'agressão continuar'

Em meio a discussões sobre a fragilidade do cessar-fogo , o ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, afirmou, em publicação no Telegram, que o país persa "não retornará à mesa de negociações com os EUA enquanto a agressão continuar". O iraniano ainda ressaltou que recebeu mensagens dos americanos e que respondeu às solicitações por meio de "intermediários e canais indiretos".

Enquanto isso, o Irã tenta fortalecer relações com países vizinhos. Em ligação com o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Araghchi enfatizou a necessidade de reforçar laços e manter a "unidade regional" com os países do Golfo com o objetivo de manter uma "estabilidade duradoura".

Já o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, em ligação com o emir do Catar, Tamim bin Hamad al-Thani, enfatizou o compromisso do Irã em expandir as "relações construtivas, amigáveis e fraternas com o país".

Com o sultão do Omã, Haitham bin Tariq Al Said, o líder do país persa chamou a oposição de países islâmicos uns contra os outros de "conspiração do regime sionista e dos EUA".