Trump sugere apoio à mudança de regime no Irã e elogia ataques dos EUA a bases nucleares

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou que poderia apoiar a derrubada do governo iraniano através de um processo conhecido na geopolítica como "mudança de regime".

Trump ainda afirmou que os aviões bombardeiros usados na operação que mirou bases nucleares do Irã ontem estão de volta ao território americano.

Bombardeiros pousaram em segurança no Missouri

Em uma outra publicação, Trump caracterizou como "monumental" os danos causados pelos ataques americanos a instalações iranianas na noite de ontem. Os bombardeiros foram "duros e precisos", de acordo com ele. "Grande habilidade foi demonstrada por nossos militares", elogiou.

Na semana passada, o republicano já havia dito que sabe a localização do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, mas que os EUA não pretendem assassiná-lo, "pelo menos não por enquanto". Israel, de sua parte, tem evitado descartar esse cenário, embora insista que o objetivo principal é desmantelar o programa nuclear do país persa.

"Os grandes pilotos do B-2 acabaram de pousar, em segurança, no Missouri", afirmou o republicano, em publicação no Truth Social.

Dois grupos de aeronaves foram usadas na chamada "Operação Martelo da Meia-Noite". Um deles decolou da base aérea de Whiteman Air, no Missouri, em direção ao Oceano Pacífico, como parte de um esforço para enganar a defesa iraniana, de acordo com o Pentágono. O segundo grupo saiu mais tarde a caminho do leste para serem usados nos bombardeios.