AO VIVO: Guerra Israel x Irã: pressão de China e Rússia; EUA enviam aviões e navios; novos ataques

Segundo informações do Estadão, o presidente chinês Xi Jinping, discutiu em um telefonema a guerra com o líder russo, Vladimir Putin. Ambos concordaram em um plano para pôr fim à crise.

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a primeira edição do programa O POVO News desta sexta-feira, 20, repercute o aumento da pressão da China e Rússia para o fim do conflito. Os países aumentarem os contatos diplomáticos por um cessar-fogo.

Também há uma suposta pressão por parte do premiê israelense Netanyahu para que os Estados Unidos disponibilizem equipamentos antibunker a Israel. O assunto estaria sendo tratado constantemente com o presidente norte-americano, Donald Trump. As informações são de reportagem do The New York.

Os EUA têm apoiado Israel com armas, mas até o momento não deram acesso à bomba que poderia penetrar no complexo nuclear subterrâneo do Irã. Trata-se da Massive Ordnance Penetrator (MOP, ou também conhecida como GBU-57), uma bomba de 13,6 mil kg.

A edição traz, ainda, os novos ataques entre Israel e Irã, que continuam sem uma estimativa de cessar-fogo. Nessa quarta-feira, 18, Israel bombardeou centros de produção de centrífugas de urânio no Irã que, apesar da exigência de "rendição incondicional" anunciada por Donald Trump, atacou o território israelense com mísseis hipersônicos.

Desde o início das ofensivas na última sexta-feira, 13, quando Israel atacou o Irã, o número de vítimas fatais passam de 200 pessoas no Irã e, em Israel, a quantidade de mortos passa de 20 pessoas.