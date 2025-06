Após ataque dos EUA, chanceler do Irã se reunirá com Putin em Moscou

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em coletiva de imprensa em Teerã, Araghchi disse que, com o último ataque, Trump "traiu o Irã", com o qual estava envolvido em negociações nucleares, e "enganou seus próprios eleitores", depois de fazer campanha com a promessa de acabar com as guerras eternas dos Estados Unidos.

Araghchi reiterou que o Irã reserva todas as opções para defender seus interesses de segurança e seu povo. Quando questionado se a porta para a diplomacia ainda está aberta, ele disse que "este não é o caso no momento".

"Meu país está sob ataque, sob agressão, e temos que responder com base em nosso direito legítimo de autodefesa", disse ele na coletiva de imprensa.

O aiatolá Ali Khamenei foi levado a um lugar seguro para evitar operações secretas israelenses ou americanas que podem matá-lo e já nomeou sucessores.