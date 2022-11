Mulher pula de carro em movimento na CE-065 e companheiro é preso suspeito de lesão corporal

A vítima recebeu atendimento no local por socorristas do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e em seguida foi levada a uma unidade de saúde.

Uma mulher pulou de um carro em movimento na CE-065, em Maranguape. O caso foi registrado na última segunda-feira, 21, no período da noite. O condutor do veículo era o companheiro da vítima, que foi preso por lesão corporal no contexto de violência doméstica.



Os relatos iniciais são de que houve uma discussão entre o casal e a mulher pulou do carro. Algumas pessoas que transitavam pelo local pararam e a Polícia Militar foi acionada. A vítima recebeu atendimento no local por socorristas do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e em seguida foi levada a uma unidade de saúde.

Militares do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) foram acionados por populares, que relataram que a mulher pedia ajuda. Ela foi encontrada pelos agentes de segurança desacordada.



O homem foi levado à Delegacia Metropolitana de Maracanaú (DMC) e autuado em flagrante. A vítima é companheira do homem há 16 anos e conta que o homem possui histórico de violência. Porém, ela relatou aos policiais que não o denunciava por medo. Ambos foram encaminhado à Perícia Forense.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Grupo de Apoio às Vítimas de Violência do Copac esteve com a vítima e a incluiu no sistema de atendimento. Ela será acompanhada pelo grupo.

Entenda como funciona o trabalho do Grupo de Apoio às vítimas de violência



Conforme a assessoria de comunicação da Polícia Militar, o Grupo de Apoio às Vítimas de Violência (Gavv), que faz parte do Copac da Polícia Militar do Ceará, é responsável por manter ações voltadas diretamente para público vulnerável. As equipes especializadas promovem um trabalho de enfrentamento à violência, voltado ainda para a manutenção da ordem pública, além de desenvolver estratégias humanizadas para a população que necessita de uma atenção especial das Forças de Segurança do Estado. Uma das principais frentes do grupo é o acompanhamento de mulheres vítimas de violência doméstica que estão sob medida protetiva.

O policiamento é orientado pela filosofia de acolhimento, cuidado e proteção às pessoas que sofreram algum tipo de violência ou encontram-se submetidas à situação de ameaça, justificando a atenção direcionada individualmente às necessidades de serviços de segurança, que lhe assegurem a efetivação do cuidado e proteção do poder público.

O atendimento da vítima chega por meio do Copac, que ao receber o Boletim de Ocorrência (BO) registrado em uma delegacia da Polícia Civil do Estado do Ceará – em especial a Delegacia de Defesa da Mulher – encaminha a demanda aos policiais militares do Gavv para inclusão da vítima no sistema de atendimento.

Denúncias

A população pode contribuir com a Polícia. As informações podem ser repassadas pelo número (85) 3101-2808 da Delegacia Metropolitana de Maranguape.

As denúncias também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS-CE, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

