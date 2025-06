Gato narigudo? Infecção rara altera focinho de felino e história repercute nas redes sociais

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Barney Bubble sofre com uma infecção fúngica, que deixou o focinho grande. Crédito: Reprodução/Facebook

De acordo com Lynsey Jones, cuidadora de Barney no abrigo Rescue Cats NI, localizado na Irlanda do Norte, no momento em que ela resgatou o animal nas ruas, a aparência do bichano a fez “rir de nervoso”, devido a surpresa com o tamanho do nariz do gato, e pensando no tratamento ao qual o felino seria submetido.

LEIA MAIS | Gato ‘vereador’ arranca risadas em sessão parlamentar em Votuporanga

Gato 'narigudo' passa por tratamento para curar infecção fúngica

Em entrevista à BBC do Reino Unido, Lynsey relatou que durante o tratamento de Barney, fluídos foram retirados do focinho de gato. “Fizemos exames e nada cancerígeno foi encontrado. Ele está tomando os remédios. É um gatinho muito tranquilo”, revela a tutora.