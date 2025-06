Barco com Greta Thunberg e mais ativistas: quem são e o que aconteceu? Últimas notícias

Ativista sueca estava em missão humanitária com outros 10 tripulantes. Grupo foi detido após navio ser cercado por forças israelenses no Mediterrâneo; entenda

A embarcação fazia parte da missão Break the Siege (“Romper o Cerco”, em tradução livre), que pretendia levar ajuda humanitária simbólica ao território palestino e denunciar o bloqueio imposto por Israel desde 2007.

O barco Madleen, que partiu da Itália com destino à Faixa de Gaza , foi interceptado pela marinha israelense por volta das 22 horas deste domingo, 8 (horário de Brasília), conforme informou a Freedom Flotilla Coalition (FFC).

De acordo com a FFC, o navio foi cercado por embarcações militares israelenses em águas internacionais. A organização afirma que drones lançaram uma substância branca sobre o convés antes da interceptação.

Entre os 11 passageiros estavam a ativista ambiental sueca Greta Thunberg, o ator irlandês Liam Cunningham (conhecido por seu papel em Game of Thrones), a eurodeputada francesa Rima Hassan e o brasileiro Thiago Ávila.

A relatora especial da ONU para os Territórios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, acompanhava a missão e confirmou que manteve contato com os tripulantes até o momento da abordagem, segundo a BBC.

Segundo a ativista Yasmin Acar, que estava a bordo, o grupo passou a sentir ardência nos olhos e dificuldade de respiração. “Eles estão nos sufocando com algo”, afirmou Acar durante uma transmissão ao vivo, que foi interrompida logo após o relato.

Israel diz que ação foi necessária

O jornal israelense Haaretz publicou que o Exército de Israel afirmou que a embarcação violava uma “zona marítima fechada na costa de Gaza”. O Ministério das Relações Exteriores do país disse que todos os passageiros estão em segurança e serão repatriados.

Ainda segundo o governo israelense, a carga do barco era “menor do que a de um caminhão de ajuda humanitária” e a missão tinha como objetivo promover uma “provocação midiática” com “celebridades a bordo”.

A embarcação foi levada para o porto de Ashdod, em Israel. Não houve relatos de feridos.