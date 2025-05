Macron é empurrado pela esposa ao sair de avião no Vietnã; veja vídeo / Crédito: Reprodução/X

Emmanuel Macron protagonizou um momento inusitado ao lado da esposa, Brigitte Macron, durante a chegada do casal presidencial ao Vietnã, na noite de domingo, 25. Um vídeo mostra Brigitte empurrando o rosto do presidente francês segundos após a porta do avião se abrir. Nesta segunda-feira, 26, o Palácio do Eliseu se pronunciou, inicialmente negando o episódio e depois minimizando o ocorrido como um gesto afetuoso e casual. Enquanto isso, o vídeo segue circulando e repercutindo sobre o comportamento do casal.

O vídeo registra o momento em que a porta do avião presidencial se abre e Macron surge na entrada. Em seguida, Brigitte Macron, de vermelho, estende as mãos e parece empurrar o rosto do marido com um gesto brusco. Após notar a presença da imprensa, ele rapidamente e acena para os jornalistas presentes. O político também tenta oferecer o braço à primeira-dama para descer as escadas, mas ela recusa, optando por segurar o corrimão.

Assista no player ou clique aqui para acessar o vídeo diretamente no YouTube do O POVO. Macron: gabinete se pronuncia e muda versão O gabinete de Macron negou, em um primeiro momento, a autenticidade das imagens. Horas depois passou a classificar o flagrante como um “momento de cumplicidade” entre os dois. Uma fonte do Palácio do Eliseu afirmou que se tratava apenas de uma “brincadeira” e “briguinha de casal” entre os dois. No entanto, a cena rapidamente viralizou com comentários irônicos e memes nas redes.