"Covarde", diz Lula sobre ataque israelense que matou 9 filhos de casal

“É mais um ato vergonhoso e covarde”. Foi assim que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou o ataque israelanse que matou 9 dos 10 filhos do casal de médicos Alaa al-Najjar e Hamdi al-Najjar na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza , na última sexta-feira, 23.

As crianças mortas tinham entre sete meses e 12 anos. Segundos fontes médicas, Hamdi al-Najjar passou por diversas cirurgias no hospital de campanha jordaniano, onde os médicos tiveram que remover grande parte de seu pulmão direito.

Ele precisou da transfusão de 17 bolsas de sangue. Adam, o único filho sobrevivente do casal, teve uma mão amputada e sofre com queimaduras no corpo. (Com informações de AFP).