Trump e Kamala Harris manifestam apoio a Joe Biden após diagnóstico de câncer

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden recebeu mensagens de melhoras pelo mundo político após sua equipe divulgar um diagnóstico de câncer de próstata agressivo neste domingo, 18. Uma delas veio do atual presidente, Donald Trump, seu antigo rival político. Outra de sua aliada Kamala Harris, que foi sua vice-presidente e o substituiu na disputa contra Trump durante as eleições de 2024.

"Melania e eu estamos entristecidos em ouvir a respeito do recente diagnóstico médico de Joe Biden. Nós estendemos nossos melhores e calorosos desejos a Jill [Biden, ex-primeira-dama] e à sua família, e desejamos a Joe uma rápida e bem-sucedida recuperação", publicou Trump em seu perfil oficial, no pessoal e no da Casa Branca.