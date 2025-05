Joe Biden é diagnosticado com câncer em estágio 'agressivo'

Depois de a notícia do seu diagnóstico ter sido divulgada, o ex-presidente recebeu apoio de ambos os lados do espectro político.

Isto significa que a sua doença é classificada como "alto grau" e que as células cancerosas podem espalhar-se rapidamente, de acordo com a Cancer Research UK.

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens nos EUA, depois do câncer de pele, de acordo com a Cleveland Clinic.

Biden se afastou em grande parte da vida pública desde que deixou a Casa Branca e fez poucas aparições públicas.

O ex-presidente fez um discurso de abertura em abril numa conferência em Chicago organizada por um grupo de defesa dos direitos das pessoas com deficiência com sede nos EUA.

Em maio, ele concedeu uma entrevista à BBC –— a sua primeira desde que deixou a Casa Branca — onde admitiu que a decisão de se retirar da corrida de 2024 foi "difícil".

Biden tem enfrentado questões sobre o estado da sua saúde nos últimos meses.

Numa aparição no programa de TV The View, também em maio, Biden negou as alegações de que teria sofrido declínio cognitivo no seu último ano na Casa Branca. "Não há nada que sustente isso", disse ele.

O próprio Biden perdeu o seu filho mais velho, Beau, para um câncer no cérebro em 2015.