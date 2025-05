Leão XIV inicia oficialmente seu pontificado com missa inaugural

A celebração contou com a presença de milhares de fieis e cerca de 150 delegações internacionais, entre elas o vice-presidente dos Estados Unidos e a presidente do Peru

O papa Leão XIV celebrou neste domingo, 18, a missa inaugural de seu pontificado na Praça de São Pedro, no Vaticano, diante de milhares de fiéis e cerca de 150 delegações internacionais. A cerimônia, que marca oficialmente o início de seu ministério como líder da Igreja Católica, foi marcada por ritos tradicionais e discursos que delineiam as prioridades do novo pontífice.

Durante a celebração, Leão XIV recebeu o pálio — vestimenta que simboliza a autoridade papal — e o anel do pescador, feito especialmente para cada pontífice e que deve ser destruído após sua morte. Em sua homilia, o Papa destacou a importância da unidade da Igreja e criticou o paradigma econômico atual, que, segundo ele, "explora os recursos da Terra e marginaliza os mais pobres".

Leão XIV, nascido em Chicago e com longa trajetória missionária no Peru, escolheu seu nome em homenagem a Leão XIII, conhecido por sua encíclica "Rerum Novarum", que abordou questões sociais e trabalhistas no final do século XIX.

O novo papa já demonstrou intenção de continuar o legado de seu antecessor, promovendo uma Igreja mais inclusiva e comprometida com as questões sociais contemporâneas.

A cerimônia também contou com a presença de líderes como o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, a presidente do Peru, Dina Boluarte juntamente com outros outros líderes latino-americanos. Durante a celebração, o pontífice lamentou a situação na Ucrânia e em Gaza, demonstrando preocupação com os conflitos e a fome que afetam essas regiões.