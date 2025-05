Leão XIV inicia seu pontificado com crítica ao paradigma econômico

Dez dias após sua eleição, o primeiro papa americano destacou os valores de paz e unidade em uma cerimônia solene que marcou o início de seu pontificado, com a presença de 200.000 pessoas, segundo autoridades italianas.

Leão XIV deu o tom de seu pontificado neste domingo(18) no Vaticano ao denunciar uma economia que explora a natureza e marginaliza os pobres, em uma missa diante de milhares de pessoas, incluindo o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, a presidente peruana Dina Boluarte e vários outros líderes latino-americanos.

Durante uma cerimônia rica em ritos e símbolos, Leão XIV recebeu os emblemas papais: o pálio, uma vestimenta que pende sobre os ombros e é usada sobre a casula, e o anel do pescador, feito especialmente para cada pontífice e que deve ser destruído após sua morte.

O novo bispo de Roma, de 69 anos, que viveu no Peru por mais de duas décadas como missionário e foi bispo em Chiclayo, se encontrou com a presidente Boluarte antes da missa.

Robert Francis Prevost confirmou a orientação social que pretende dar ao seu pontificado, após escolher seu nome em homenagem a Leão XIII (1878-1903), pai da doutrina social da Igreja, que denunciou a exploração da classe trabalhadora no final do século XIX.

"Em nosso tempo, ainda vemos muita discórdia, muitas feridas causadas pelo ódio, pela violência, pelo preconceito, pelo medo do diferente e por um paradigma econômico que explora os recursos da Terra e marginaliza os mais pobres", criticou.

Antes da missa, o líder de 1,4 bilhão de católicos andou no papamóvel pela Praça São Pedro para cumprimentar a multidão, que aplaudiu enquanto ele passava, agitando bandeiras e registrando o momento em seus celulares.

Durante a cerimônia, Leão XIV lamentou a situação na "atormentada Ucrânia", e o Vaticano anunciou que se encontraria com Zelensky mais tarde.

A missa também contou com a presença dos presidentes da Colômbia, Gustavo Petro; Equador, Daniel Noboa, e Paraguai, Santiago Peña.

Também dedicou algumas palavras às crianças, famílias e idosos que "estão morrendo de fome" em Gaza.

- Acabar com as desigualdades -

Depois de visitar o túmulo de São Pedro, discípulo de Cristo segundo a Bíblia e primeiro líder da Igreja, localizado sob o altar da basílica que leva seu nome, Leão XIV marchou em procissão até a praça para a missa, celebrada em vários idiomas.

Durante sua primeira semana como papa, Leão XIV insistiu em seu compromisso social e na luta contra as "desigualdades mundiais" e as "condições de trabalho indignas", além de defender sua visão da "família baseada na união estável de um homem e uma mulher".

Leão XIV, sucessor do carismático Francisco, herda uma Igreja Católica devastada pelos incessantes escândalos de abuso sexual de crianças por padres.

Também terá de lidar com temas polêmicos, como a posição das mulheres na Igreja, a questão do celibato sacerdotal e as finanças da Santa Sé.

cmk/ar/ams/avl/dbh-zm-jvb/zm-an/mb/jc