As primeiras palavras de Leão 14 após ser eleito novo papa

"Que a paz esteja com vocês", disse em italiano o cardeal Robert Francis Prevost, de 69 anos, ovacionado por dezenas de milhares de católicos reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano.

O novo pontífice foi nomeado bispo de Chiclayo, no norte do Peru, em 2015, por seu antecessor, o papa Francisco .

"Uma saudação particular à minha querida Diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, partilhou sua fé deu tanto, tanto, para continuar sendo a Igreja fiel de Jesus Cristo", disse Leão 14.

"A humanidade precisa de Cristo como ponte para ser alcançada por Deus e por seu amor. Nos ajudem, e ajudem uns aos outros, a construir pontes com diȧlogo, com encontros. Todos juntos, em um só povo, sempre em paz", disse em uma mensagem que durou cerca de 10 minutos.

"Seguimos escutando aquela voz doce, mas sempre valente, do papa Francisco, que abençoou Roma. O papa que abençoou Roma e que deu sua benção ao mundo inteiro naquela manhã de Páscoa. Permitam-me continuar com essa mesma benção", declarou Leão 14.

Prevost foi eleito no segundo dia de votações do conclave , que teve início na tarde de quarta-feira (07/05), no Vaticano.

"Precisamos buscar juntos com ser uma igreja missionária, uma Igreja que constrói pontes, que dialoga, sempre aberta a receber, como esta praça, com os braços abertos. A todos, todos aquelas que necessitam da nossa caridade, da nossa presença, do nosso diálogo e do nosso amor", disse Leão 14.

"Queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que caminha, uma igreja que busca sempre a paz, que busca sempre a caridade, que se esforça para estar próxima especialmente dos que sofrem."

Ele também pediu às pessoas na praça que rezassem junto com ele a oração de Ave-Maria e, ao final, concedeu a benção Urbi et Orbi, que o papa oferece na Páscoa, no Natal e quando é recém-eleito.