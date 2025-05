Chris Brown permanecerá preso até meados de junho por acusação de agressão

Chris Brown foi detido por suspeita de causar lesão corporal grave / Crédito: Reprodução/Instagram @chrisbrownofficial

O cantor americano Chris Brown, acusado de "lesões corporais graves" no Reino Unido, permanecerá preso até 13 de junho, data da próxima audiência, decidiu nesta sexta-feira, 16, uma juíza do Tribunal de Magistrados de Manchester, no norte da Inglaterra. Brown, 36 anos, ex-namorado de Rihanna, suspeito de agredir um produtor musical em fevereiro de 2023 em Londres, foi preso na quinta-feira em um hotel de Manchester e, após ser indiciado, compareceu ao tribunal nesta sexta-feira.