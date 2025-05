Lula diz que parceria Brasil-China é indestrutível e faz contraponto a Trump em Pequim

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, dia 12, que a parceria entre Brasil e China é "indestrutível". No primeiro discurso em Pequim, ele destacou que a aliança econômica entre China e Brasil "não tem retorno".

"Se depender do meu governo e da minha disposição, Brasil e China serão parceiros incontornáveis e nossa relação será indestrutível. Porque a China precisa do Brasil, e o Brasil precisa da China. Nós dois juntos poderemos fazer com que o Sul Global seja respeitado no mundo como nunca foi", disse o petista.