Lula deve agendar anúncio de política para data centers assim que voltar de viagem, diz Haddad

A política, afirmou o ministro, tem vários objetivos - entre eles, aproveitar de maneira mais adequada a energia limpa gerada no Brasil e diminuir o déficit externo com pagamentos de serviços. Além disso, acrescentou, existe por trás da política de data centers uma questão estratégica, relacionada à segurança de dados protegidos por sigilo.

"Nós estamos importando 60% dos serviços de data center hoje. Não faz muito sentido. O Brasil tem energia limpa e barata, o Brasil tem um cabeamento superior aos seus vizinhos, de melhor qualidade. Quer dizer, o País tem tudo para processar aqui os seus dados, inclusive por razão de segurança", afirmou Haddad.

O ministro defendeu que os data centers estejam no Brasil, já que alguns deles terão que ser protegidos em virtude do tipo de dado que processam. "Isso está sendo pensado, inclusive, em termos de compras governamentais, como é que o governo vai contratar o processamento de dados. Isso precisa ser discutido com a sociedade para proteger os dados dos cidadãos das várias maneiras", declarou Haddad.