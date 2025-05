Como o papa Leão 14 se relaciona com a América Latina

Papa Leão XIV faz primeira bênção de domingo na Praça São Pedro / Crédito: HANDOUTVATICAN/MEDIA AFP

Ao ser apresentado ao mundo como o novo líder da Igreja Católica, na sacada central da Basílica de São Pedro, no Vaticano, Robert Francis Prevost surpreendeu ao escolher, além do italiano, o espanhol para dar seu recado inaugural. Nesse momento, saudou a diocese de Chiclayo, no Peru, "onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhou sua fé e deu muito, muito para continuar sendo a Igreja fiel de Jesus Cristo". Nascido em 1955, em Chicago, nos Estados Unidos, Leão 14 é o segundo papa vindo do continente americano, depois de seu antecessor, o argentino Francisco (Jorge Mario Bergoglio), de quem era próximo. Grande parte de sua trajetória missionária aconteceu no Peru, onde trabalhou por duas décadas e ganhou cidadania.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um clima de festa tomou conta do país com o anúncio e a fala em espanhol do pontífice. "O papa Leão é peruano, Deus ama o Peru", comemorou a presidente do país, Dina Boluarte. O núncio apostólico no Peru, Paolo Rocco Gualtieri, disse que o papa "é mais peruano do que americano". "Acho que todos os peruanos receberam essa bela notícia com grande alegria", disse Gualtieri a repórteres após a eleição de Prevost como o novo pontífice. De Chicago para Chiclayo Prevost viveu a infância e a adolescência em Chicago com os pais e seus dois irmãos. Iniciou a vida religiosa aos 22 anos, na ordem de Santo Agostinho. Formou-se em teologia e em matemática, e, aos 27 anos, foi enviado por seus superiores a Roma para estudar direito canônico na Universidade de São Tomás de Aquino. Lá, foi ordenado padre, em 1982. Sua história com o Peru começou em 1985, quando foi enviado à sua primeira missão no país, na cidade de Chulucanas, na região de Piura, onde permaneceu por três anos. Mas esse chamado veio antes, segundo o próprio papa.

Prevost revelou, em 2023, quando foi condecorado pela Conferência Episcopal Peruana, que seu vínculo com o país começou quando ele tinha cinco anos de idade. "Eu tinha um tio que trabalhava aqui e ele me deu um chullo (chapéu de lã andino) com todas as cores, e minha educação peruana começou em uma idade muito tenra", disse na época. Em 1988, mudou-se para Trujillo, um pouco mais ao sul, para coordenar, inicialmente, um projeto de formação religiosa. Permaneceu na cidade até 1999, ocupando diversos cargos, até ser enviado de volta a Chicago. Em 2014, o papa Francisco o designou administrador apostólico da diocese peruana de Chiclayo – cidade situada no meio do caminho entre Chulucanas e Trujillo – e, no ano seguinte, o nomeou bispo. Como um sinal de compromisso com o país, ele anunciou então que se tornaria cidadão peruano, o que foi efetivado em 2015.

Ele permaneceu em Chiclayo até janeiro de 2023, quando o papa Francisco o chamou a Roma para assumir os postos de prefeito do Dicastério para os Bispos, um dos cargos mais influentes do Vaticano, e de presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, promovendo-o a arcebispo. "Eu vivo a alegria e o orgulho de me sentir muito identificado com o povo peruano", disse na época, acrescentando que sentiria falta da comida local – citando o ceviche, o cabrito e outras especialidades. No período em que viveu no Peru, Prevost esteve ao menos três vezes no Brasil. Em 2013, ele participou da Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, e esteve também em São Paulo. Em 2008, visitou uma igreja em Campinas. Em 2004, participou de uma solenidade no Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte, onde provou da culinária mineira – ele aparece numa foto servindo um prato de frango com quiabo.